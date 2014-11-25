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债券 | 2014年 11月 26日 星期三 00:38 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%，投标倍数为3.65

路透华盛顿11月25日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.045 低值 0.030 投资 0.061

价格/得标 价格 99.995333 高值得标比率 15.19% 投标倍数 3.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,551,900 总投标 145,803,066,900 竞争性投标得标 38,773,689,500 非竞争性投标得标 233,562,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/11/28 到期日 2014/12/26 CUSIP码 912796EL9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红；审校 李军)
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