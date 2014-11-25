表格: 美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.068%，投标倍数为4.00

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿11月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.068% 中值 0.065% 低值 0.050% 价格/得标 价格 99.970737 高值得标比率 93.99% 投标倍数 4.00 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,072,600 总投标 52,044,730,100 竞争性投标得标 12,992,342,500 非竞争性投标得标 7,730,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 41,610,000,000 初级市场交易商得标 5,555,910,000 直接投标 1,950,000,000 直接投标得标 700,000,000 间接投标 8,477,000,000 间接投标得标 6,736,432,500 发行细节 发行日 2014/11/28 到期日 2016/10/31 CUSIP码 912828F70
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红;审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。