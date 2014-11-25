表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.595%，投标倍数为2.91

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿11月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.595 中值 1.575 低值 1.500 价格/得标 价格 99.545394 高值得标比率 11.77% 投标倍数 2.91 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,117,800 总投标 101,795,238,300 竞争性投标得标 34,946,474,500 非竞争性投标得标 53,643,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 63,988,000,000 初级市场交易商得标 8,764,195,000 直接投标 7,580,020,000 直接投标得标 3,449,827,500 间接投标 30,173,575,000 间接投标得标 22,732,452,000 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2019/11/30 CUSIP码 912828G61 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 李军；审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。