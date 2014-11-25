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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 02:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.595%，投标倍数为2.91

路透华盛顿11月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.595 中值 1.575 低值 1.500 价格/得标 价格 99.545394 高值得标比率 11.77% 投标倍数 2.91 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,117,800 总投标 101,795,238,300 竞争性投标得标 34,946,474,500 非竞争性投标得标 53,643,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 63,988,000,000 初级市场交易商得标 8,764,195,000 直接投标 7,580,020,000 直接投标得标 3,449,827,500 间接投标 30,173,575,000 间接投标得标 22,732,452,000 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2019/11/30 CUSIP码 912828G61 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军；审校 母红)
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