美股盘后: 惠普股价盘后急挫2.2%，之前该公司公布业绩

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月25日 - 惠普股价 周二在盘后交易中急跌2.2%，之前该公司公布业绩。
惠普称，第四季非GAAP每股收益为1.06美元，GAAP每股收益为0.70美元。营收为284亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普第四季每股收益1.06美元，营收为287.6亿美元。
惠普预计，2015会计年度首季非GAAP每股收益为0.89-0.93美元，GAAP每股收益为0.72-0.76美元.
惠普预计，2015会计年度非GAAP每股收益为3.83-4.03美元；GAAP每股收益为3.23-3.43美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度每股收益为3.95美元，营收为1,102.9亿美元。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。