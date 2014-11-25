版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 05:18 BJT

美股盘后: 惠普股价盘后急挫2.2%，之前该公司公布业绩

路透11月25日 - 惠普股价 周二在盘后交易中急跌2.2%，之前该公司公布业绩。

惠普称，第四季非GAAP每股收益为1.06美元，GAAP每股收益为0.70美元。营收为284亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普第四季每股收益1.06美元，营收为287.6亿美元。

惠普预计，2015会计年度首季非GAAP每股收益为0.89-0.93美元，GAAP每股收益为0.72-0.76美元.

惠普预计，2015会计年度非GAAP每股收益为3.83-4.03美元；GAAP每股收益为3.23-3.43美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度每股收益为3.95美元，营收为1,102.9亿美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐