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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.27 -0.05 -0.13 601594

搜狐 49.30 -0.29 -0.58 112550

网易 104.20 -0.82 -0.78 327792

百度 244.34 +0.43 +0.18 1868840

台湾

台湾积体电路 22.91 -0.03 -0.13 1420903

联电 2.18 +0.00 +0.00 342702

日月光 6.14 +0.00 +0.00 291986

硅品精密 7.31 -0.08 -1.08 918773

和信超媒体 1.02 +0.03 +3.03 34502

友达 4.73 +0.00 +0.00 286058

中华电信 29.91 -0.31 -1.03 26008

台湾国际航电 56.94 -2.69 -4.51 4247132

香港

中国移动 61.97 -0.58 -0.93 129176

中国联通 15.22 +0.32 +2.15 96416

中国电信 62.64 -0.93 -1.46 9520

中芯国际 5.24 -0.04 -0.76 6727

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 14

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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