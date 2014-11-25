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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--11月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

--日本央行政策委员会委员白井早由里在日本西部广岛市对业界领袖发表讲话

0130 - 40年期公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 龚芳)
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