《综述》美国第三季经济增长率上修，无惧全球需求放缓冲击

**基本面强劲**

国内需求增幅从初值的2.7%上修至3.2%，凸显经济基本面强劲。

“这说明美联储淡化对海外市场的担忧是有道理的，谈及明年升息也是合适的，”FTN Financial首席分析师Christopher Low指出。

美联储自2008年12月以来一直维持近零的指标利率，但预计将在明年中期前后开始升息。

第三季消费支出增幅从1.8%上修至2.2%。消费支出在美国经济活动中所占比重超过三分之二。

企业在设备方面的支出增幅从7.2%上修至10.7%。尽管出口增长，但步伐没有前次公布的那么大，这使得贸易对GDP增长的贡献从初值的1.32个百分点降为0.78个百分点。

第二季和第三季薪资增长均被下修。分析师称这令GDP报告中的薪资指标与政府非农就业报告中的企业获利数据相符。

“这样一来应能缓和对于薪资通胀数据不准，导致美联储举措落后于形势发展的担忧，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

美国第三季GDP图表：link.reuters.com/guw34t

各分类指标对GDP增长的贡献图表：reut.rs/1uTM1fO

美国消费者信心图表：link.reuters.com/pum34t

美国房屋价格图表：link.reuters.com/rem34t (完) (编译 徐文焰/孙茉莉；审校 张荻/李爽)