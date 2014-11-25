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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 06:36 BJT

《全球汇市》澳元徘徊在四年低点，市场交投淡静

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2473 1.2474 -0.01 -9.25 1.3745

美元/日圆 117.92 117.97 -0.04 +11.98 105.30

欧元/日圆 147.08 147.14 -0.04 +1.62 144.73

美元/瑞郎 0.9639 0.9639 +0.00 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5706 1.5707 -0.01 -5.13 1.6556

美元/加元 1.1254 1.1256 -0.02 +5.97 1.0620

澳元/美元 0.8527 0.8526 +0.01 -4.33 0.8913

新西兰元/美元 0.7806 0.7809 -0.04 -4.87 0.8206

澳元/日圆 100.550 101.860 -1.29 +7.14 93.850

新西兰元/日圆 92.050 92.890 -0.90 +6.53 86.410

英镑/日圆 185.21 185.73 -0.28 +6.24 174.33

澳元/新西兰元 1.0917 1.0913 +0.04 +0.64 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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