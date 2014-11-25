美国股市：收盘近持平，经济数据喜忧参半限制涨势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
标准普尔指数以能源股 表现最弱，下跌1.6%。美国原油期货 跌2.5%，接近逾四年低位，石油输出国组织(OPEC)将于周四开会，会中可能就减产进行讨论。
Kravetz表示，如果会谈有任何实质结果，周五市场将因为预期的低成交量而易于波动。
艾克森美孚 (Exxon Mobil) 下跌1%，报94.78美元；雪佛龙(Chevron) 跌1.2%至116.15美元。
苹果 触及119.75美元，市值一度达到7,000亿美元，成为华尔街市值最高企业。排名第二的上市公司艾克森美孚市值仅略高于4,000亿美元。苹果收跌0.9%，报117.60美元，在标普500指数中权重最高。
蒂芙尼(Tiffany) 劲扬2.5%至107.60美元，此前该公司同店销售成长好于预期。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,638和1,414，比率为1.16:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,371和1,324，比率为1.04:1。
80支标普500指数成份股触及52周新高，没有个股触及52周新低；123支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，43支触及新低。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。