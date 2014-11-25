《美国重要政经日程》--11月26日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1300 - 劳工部公布一周失业金申领数据
1330 - 商务部公布10月建筑许可修正数据
1330 - 商务部公布10月个人所得和10月耐久财(耐用品)订单
1500 - 商务部公布10月独栋房屋销量
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据
1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售
1700 - EIA公布一周美国地下天然气库存
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量
1800 - 财政部发售七年期公债
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。