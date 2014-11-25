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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 06:59 BJT

《美国重要政经日程》--11月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1300 - 劳工部公布一周失业金申领数据

1330 - 商务部公布10月建筑许可修正数据

1330 - 商务部公布10月个人所得和10月耐久财(耐用品)订单

1500 - 商务部公布10月独栋房屋销量

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售

1700 - EIA公布一周美国地下天然气库存

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量

1800 - 财政部发售七年期公债

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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