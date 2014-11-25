更新版 1-OECD报告：全球经济料将稳步复苏，欧洲央行应采取更多行动

**货币刺激举措**

OECD因而重申敦促欧洲央行在欧元区采取量化宽松的呼吁。

“进一步的货币刺激可能包括购买更多资产支持证券和有担保债券，并购买政府公债，这可能通过欧元区国家加权篮子；并购买投资级公司债。”报告称。

OECD表示，法国和意大利提出的低于目标的预算计划，对帮助提振经济增长是“适当的”。本周结束前欧盟预料将对其政策做出裁定。