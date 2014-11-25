更新版 1-OECD报告：全球经济料将稳步复苏，欧洲央行应采取更多行动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**货币刺激举措**
OECD因而重申敦促欧洲央行在欧元区采取量化宽松的呼吁。
“进一步的货币刺激可能包括购买更多资产支持证券和有担保债券，并购买政府公债，这可能通过欧元区国家加权篮子；并购买投资级公司债。”报告称。
OECD表示，法国和意大利提出的低于目标的预算计划，对帮助提振经济增长是“适当的”。本周结束前欧盟预料将对其政策做出裁定。
OECD还预计美国经济成长将获得更多动能并仍高于趋势，明年GDP增速料为3.1%。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。