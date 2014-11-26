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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 08:01 BJT

更新版 1-OECD报告：全球经济料将稳步复苏，欧洲央行应采取更多行动

OECD表示，明年英国经济成长看来将放缓至2.7%，高于长期平均水准，但略低于英国央行本月稍早预估的2.9%。

OECD并称，英国央行应该从2015年中开始升息，以阻止通胀回升太多，该时间点比英国央行最近经济展望所暗示的要早几个月。

OECD表示，中国经济成长料将略为放缓。其并称，“今年所采取的刺激举措将持续支撑产出成长，但地产市场活动仍然疲弱。”

该机构认为，未来两年欧元和日圆兑美元逐步贬值10%，可能会在明年拉抬欧元区和日本的经济成长约0.2个百分点，后年拉抬幅度达到0.4个百分点。

OECD称，尽管乌克兰和中东地区的地缘政治紧张情势升高，但迄今对大宗商品市场几无影响，不过风险仍在。(完) (编译 郑茵/张若琪/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳/王兴亚)
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