美股业绩：惠普第四季营收下降，因企业需求疲弱

路透11月25日 - 惠普 称公司几乎每个业务部门的季度营收都出现下降，令外界质疑其重振增长的计划。根据该计划，惠普明年将把企业服务与传统的计算机和打印业务分离开来。

惠普周二公布，第四季营收下降2.5%至284.1亿美元，上年同期为291.3亿美元。季度获利减少5.7%至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.7美元，上年同期为0.73美元。

被惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)称为成长驱动器的企业集团和企业服务两大业务领域的季度营收分别下滑了4%和7%。

惠普的个人电脑(PC)部门是最大也是最成熟的业务部门，季度营收增长了4%，之前一季曾跳增了12%。高利润的打印机业务营收则萎缩了5%。

该公司上个月曾表示，将分拆成两家上市公司，计算机和打印机业务将与快速增长的企业硬件和服务业务分离开来。按照这项整改计划，公司将会进一步裁员5,000人。