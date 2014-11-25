《焦点》沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**焦点转向周四**
石油市场观察人士对OPEC周四的会议结果看法分歧，预估区间从大幅减产以重振价格到小幅减产，甚至是根本没有结果。
当前的油价要远低于多数OPEC成员国以及俄罗斯等需要平衡预算的国家希望看到的水准，该集团在不断努力适应美国页岩油荣景带来的供给增加。
一些分析师称，OPEC必需每天减产达150万桶才能支撑油价，避免2015年上半年供给过剩局面加剧。
阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi周二对阿尔及利亚通讯社(APS)表示，OPEC将寻求“两厢情愿的方法”努力恢复油市稳定，但没有给出进一步细节。
外交和市场消息人士称，沙特官员近期做简报时称，坐拥庞大外汇储备的沙特，准备承受油价长达一年的时间都处于每桶70-80美元的低位。
沙特阿拉伯石油部长欧那密本月稍早表示，沙特对维持油市稳定的意愿没有改变，不过对可能采取的应对措施没有透露一丝线索。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。