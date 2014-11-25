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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 07:57 BJT

《焦点》沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议

**焦点转向周四**

石油市场观察人士对OPEC周四的会议结果看法分歧，预估区间从大幅减产以重振价格到小幅减产，甚至是根本没有结果。

当前的油价要远低于多数OPEC成员国以及俄罗斯等需要平衡预算的国家希望看到的水准，该集团在不断努力适应美国页岩油荣景带来的供给增加。

一些分析师称，OPEC必需每天减产达150万桶才能支撑油价，避免2015年上半年供给过剩局面加剧。

阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi周二对阿尔及利亚通讯社(APS)表示，OPEC将寻求“两厢情愿的方法”努力恢复油市稳定，但没有给出进一步细节。

外交和市场消息人士称，沙特官员近期做简报时称，坐拥庞大外汇储备的沙特，准备承受油价长达一年的时间都处于每桶70-80美元的低位。

沙特阿拉伯石油部长欧那密本月稍早表示，沙特对维持油市稳定的意愿没有改变，不过对可能采取的应对措施没有透露一丝线索。
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