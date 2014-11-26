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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 08:03 BJT

《焦点》沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议

**供应过剩**

欧那密周一和周二在维也纳期间，对记者关于油价和供应过剩问题不以为然。“市场又不是头一次供应过剩，”他说。

他在周二会谈后未对记者发言。

据俄罗斯报纸Kommersant周一援引消息人士报导称，俄方可能建议从明年开始每年削减石油产量约1,500万吨(每天30万桶)，此外俄方预计OPEC将另外削减140万桶。

2000年代初，俄罗斯起初承诺要跟进OPEC减产，但后来反而增加出口，双方关系因而闹得颇不愉快。

伊朗新闻机构Shana称，普京和伊朗总统鲁哈尼周一晚间通过电话，同意采取“有利于石油市场的必要合作。”

Shana并未说明其新闻消息来源。克里姆林宫周一表示，两位总统讨论了伊朗核问题谈判以及双边议题，并没有提到石油。

伊朗与六大强国周一再度未能解决延宕12年之久的伊朗核计划争议，这是今年第二度未能在期限前就此议题达成共识，双方同意把期限再延至至2015年6月30日。

这个结果使得伊朗石油出口很难迅速复苏，减少了一个可能令本周OPEC会议相形复杂的因素。(完)
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