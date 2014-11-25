南非汇市：兰特上涨，因国内第三季经济改善

路透约翰内斯堡11月25日 - 南非兰特兑美元周二上涨，因南非最新的国内生产总值(GDP)创下去年底以来最强劲的季度增幅；此外，一项调查也显示企业信心好转。

南非统计局称该国第三季经季节调整的GDP环比年率为增长1.4%，第二季为增长0.5%。

另外，Rand Merchant Bank和经济研究局的一项调查显示，第四季企业信心指数自2013年初以来首度重返正值。

1448 GMT，南非兰特兑美元上涨0.59%至10.9500，周一纽约盘收跌至11.0160。(完)

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