南非汇市：兰特上涨，因国内第三季经济改善

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡11月25日 - 南非兰特兑美元周二上涨，因南非最新的国内生产总值(GDP)创下去年底以来最强劲的季度增幅；此外，一项调查也显示企业信心好转。
南非统计局称该国第三季经季节调整的GDP环比年率为增长1.4%，第二季为增长0.5%。
另外，Rand Merchant Bank和经济研究局的一项调查显示，第四季企业信心指数自2013年初以来首度重返正值。
1448 GMT，南非兰特兑美元上涨0.59%至10.9500，周一纽约盘收跌至11.0160。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选