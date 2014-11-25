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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 07:44 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月26日-12月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月24日当周

11月26日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0

1200 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3

再融资指数 -- 1,604.6

1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2%

个人所得(较前月) +0.4% +0.2%

PCE物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.6% -1.1%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1%

扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.6%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月22日当周 28.8 29.1

四周均值(万人) -- 28.75

续请失业金人数(万人) 11月15日当周 235.0 233.0

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 63.0 66.2

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 90.0 89.4

现况指数 103.0 103.0

预期指数 80.8 80.6

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47.2 46.7

1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0

指数变动(较前月) +0.5% +0.3%

11月27日(四)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.0 赤字118.7

11月28日(五)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8%

GDP环比年率 +2.1% +3.1%

GDP(较前月) 9月 +0.4% -0.1%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

12月1日当周

12月1日(一)

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 11月 -- 55.3

1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 54.7

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 11月 58.0 59.0

投入物价分项指数 -- 53.5

就业分项指数 -- 55.5

新订单分项指数 -- 65.8

12月2日(二)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,650 1,646

1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 657.2

1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4%

1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 46.4

12月3日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加23.5 增加23.0

1330 美国劳工成本 第三季修正值 +0.5% +0.3%

非农生产率环比年率 +1.8% +2.0%

1445 美国Markit综合PMI 11月终值 -- 56.1

Markit服务业PMI -- 56.3

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 57.9 57.1

企业活动指数 62.0 60.0

就业指数 -- 59.6

新订单指数 -- 59.1

价格指数 -- 52.1

1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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