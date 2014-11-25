美国与加拿大经济指标预测--11月26日-12月3日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月24日当周
11月26日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0
1200 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3
再融资指数 -- 1,604.6
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.6% -1.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月22日当周 28.8 29.1
四周均值(万人) -- 28.75
续请失业金人数(万人) 11月15日当周 235.0 233.0
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 63.0 66.2
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 90.0 89.4
现况指数 103.0 103.0
预期指数 80.8 80.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47.2 46.7
1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0
指数变动(较前月) +0.5% +0.3%
11月27日(四)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.0 赤字118.7
11月28日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8%
GDP环比年率 +2.1% +3.1%
GDP(较前月) 9月 +0.4% -0.1%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
12月1日当周
12月1日(一)
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 11月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 54.7
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 11月 58.0 59.0
投入物价分项指数 -- 53.5
就业分项指数 -- 55.5
新订单分项指数 -- 65.8
12月2日(二)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,650 1,646
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 657.2
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4%
1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 46.4
12月3日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加23.5 增加23.0
1330 美国劳工成本 第三季修正值 +0.5% +0.3%
非农生产率环比年率 +1.8% +2.0%
1445 美国Markit综合PMI 11月终值 -- 56.1
Markit服务业PMI -- 56.3
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 57.9 57.1
企业活动指数 62.0 60.0
就业指数 -- 59.6
新订单指数 -- 59.1
价格指数 -- 52.1
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。