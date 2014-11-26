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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:36 BJT

全球金融：高盛、巴斯夫和汇丰被指控操纵铂金和钯金价格--美国诉讼案

伦敦金属交易所(LME)10月16日表示，它将在12月1日接手铂金和钯金定盘价的确定，届时将使用新的电子交易平台。

香港交易所 表示，新平台将取代1989年时建立、由高盛、巴斯夫、汇丰和标准银行管理的定价系统。

起诉书称，这些改变对Modern Settings和其他未来集体诉讼成员而言“来得太晚”。诉状要求被告为违反美国反垄断和商品法的行为支付赔偿金，但未提出具体金额。

近几年在发现操纵汇市和伦敦银行间拆放款利率(Libor)的证据后，全球监管当局加紧了对指标价格的审查。

更为严格的监管规定已催生出黄金、白银、铂金和钯金的新定价平台。金属买家今年也曾经提起类似诉讼，指控部分银行操纵黄金和白银的定盘价。

高盛发言人Michael DuVally和汇丰发言人Juanita Gutierrez拒绝就此置评。巴斯夫和标准银行未立即回覆路透记者的咨询。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)
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