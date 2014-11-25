《美国上市公司业绩公布日程表》--11月26日至12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
汤森路透11月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
----------------------------------------------------------------------
11月26日 BMO Q4 2014 Deere & Company
12月3日 AMC Q4 2014 Avago Technologies Ltd
12月3日 13:00 Q2 2015 Brown-Forman Corp
12月3日 AMC Q3 2014 PVH Corp
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。