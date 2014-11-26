欧洲经济指标预测--11月26日-12月3日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月26日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 1.41 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.5% +0.3% (较上年同期) -1.5% -1.6% 0745 法国消费者信心指数 11月 正86 正85 0900 意大利消费者信心指数 11月 101.6 101.4 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +3.3% (较上年同期) +9.7% +11.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正30 正31 11月27日(四) 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.4 减少2.2 未经季节调整失业人数(万人) 270 270 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 288.7 0900 意大利制造业信心指数 11月 96.0 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.05 经济景气指数 100.3 100.7 工业景气指数 负5.4 负5.1 服务业景气指数 正4.1 正4.4 消费者信心指数 负11.6 负11.1 消费者通胀预期指数 -- 正5.3 生产者通胀预期指数 -- 正0.2 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 8.6 8.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.8% 11月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 负1 负2 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.3% +0.5% (较上年同期) +8.6% +9.0% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.5% -3.2% (较上年同期) +1.4% +2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.3% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5% 0800 瑞士KOF领先指标 11月 100.1 99.8 0900 意大利失业率 10月 12.6% 12.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.3% +0.4% 1000 欧元区失业率 10月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 12月1日当周 12月1日(一) 0830 瑞士制造业PMI 11月 -- 55.3 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 11月 -- 47.6 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 50.0 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 -- 50.4 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加9.15 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.09 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.267 M4货供额(较前月) -- -0.7% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 53.2 12月2日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 61.4 1000 欧元区生产者物价(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.4% 12月3日-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 11月 -- -0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +8.8% 12月3日(三) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 50.8 0855 德国Markit服务业PMI 11月 -- 52.1 Markit综合PMI 11月终值 -- 52.1 0850 法国Markit服务业PMI 11月 -- 48.8 Markit综合PMI -- 48.4 0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 -- 51.3 Markit综合PMI -- 51.4 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 56.2 0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 -- 51.3 Markit综合PMI -- 51.4 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -1.3% (较上年同期) -- +0.6%(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申