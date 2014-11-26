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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 08:07 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料增加；馏分油库存下滑

路透11月25日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油与汽油库存增加，馏分油库存减少。

路透访问的八名分析师预期，11月21日止当周，美国原油库存料增加50万桶。这项调查是在美国石油协会(API)和美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少60万桶，汽油库存预估增加180万桶。

EIA数据显示，截至11月14日当周，美国原油库存上升，因进口增加。分析师原预期原油库存减少。

“原油库存料再度上升，因进口可能进一步增加至每日770万桶以上，主要是由于沙特(沙乌地)阿拉伯的新进口原油抵达，”石油能源分析和咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

根据路透调查，上周炼油产能利用率料增加0.4个百分点，至91.2%。此前一周产能利用率上升1.1个百分点。

API周二公布报告显示，上周原油库存增加280万桶，至3.795亿桶。

API表示，汽油库存仅增加4.3万桶，馏分油库存减少130万桶。炼厂产能利用率增加1.2个百分点，至91.1%。

EIA将于周三1530GMT公布一周库存报告。(完)
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