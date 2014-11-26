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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:00 BJT

表格：OECD对主要国家2014-2016年经济成长率预估

路透巴黎11月25日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二发布了最新经济展望报告，以下为对主要经济体的国内生产总值(GDP)成长预估。

实质GDP成长率(%)

2014 2015 2016

奥地利 0.5 0.9 1.6

比利时 1.0 1.4 1.7

加拿大 2.4 2.6 2.4

智利 1.9 3.2 3.7

捷克 2.4 2.3 2.7

丹麦 0.8 1.4 1.8

爱沙尼亚 2.0 2.4 3.4

芬兰 -0.2 0.9 1.3

法国 0.4 0.8 1.5

德国 1.5 1.1 1.8

希腊 0.8 2.3 3.3

匈牙利 3.3 2.1 1.7

冰岛 2.5 3.3 2.8

爱尔兰 4.3 3.3 3.2

以色列 2.5 3.1 3.5

意大利 -0.4 0.2 1.0

日本 0.4 0.8 1.0

韩国 3.5 3.8 4.1

卢森堡 3.1 2.2 2.6

墨西哥 2.6 3.9 4.2

荷兰 0.8 1.4 1.6

新西兰 3.2 3.0 2.7

挪威 1.7 1.8 2.5

波兰 3.3 3.0 3.5

葡萄牙 0.8 1.3 1.5

斯洛伐克 2.6 2.8 3.4

斯洛文尼亚 2.1 1.4 2.2

西班牙 1.3 1.7 1.9

瑞典 2.1 2.8 3.1

瑞士 1.5 1.5 2.5

土耳其 3.0 3.2 4.0

英国 3.0 2.7 2.5

美国 2.2 3.1 3.0

欧元区 0.8 1.1 1.7

OECD整体 1.8 2.3 2.6

全球 3.3 3.7 3.9

(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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