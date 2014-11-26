《中国报摘》--中国证券报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--记者获悉，为推动出口升级和贸易平衡发展，中国有关部门制定的加快培育出口竞争新优势的政策措施有望近期公布。相关人士介绍，有关部门将进一步制定措施鼓励通信、铁路、电站等大型成套设备出口。
* 其他:
--为规范上市公司筹划非公开发行股份的停复牌事宜，上海证券交易所发布相关通知，其中规定，上市公司以筹划非公开发行为由申请股票及其衍生品种停牌的，应当在非交易时间提出，并在公告中承诺停牌时间不超过10个交易日。
--财政部等四部门近日发布通知，为加快新能源汽车充电设施建设，推进新能源汽车产业稳步发展，中央财政拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。
--上海保监局局长裴光表示，上海将依托自贸区，推动保险资金跨境双向投融资试点，支持保险机构在自贸区内设立保险资产管理公司及子公司。
--中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会第五届年会透露的消息称，截至9月末，全体成员单位银团贷款余额达5.02万亿元人民币，不良贷款率为0.26%，远低于同期全国商业银行平均不良贷款率。
--浦发银行 公告称，上海国际集团拟向浦发银行出让存续的上海信托66.332%的股权，浦发银行将通过向上海国际集团非公开发行A股的方式支付标的股权之对价。
--华泰证券 公告，公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
--方大集团 公告称，全资子公司深圳市方大新能源拟于2014-2017年在江西省萍乡市投建并经营总容量500MW的太阳能光伏分布式发电站项目，项目预计投资总额约40亿元。
--来自上海文化广播影视集团的消息称，上海文广集团已与阿里巴巴集团 在商业与金融数据服务以及财经资讯领域初步达成战略合作意向，双方将以上海文广旗下第一财经为平台，携手进入市场潜力巨大的数据服务领域。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申