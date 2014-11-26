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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:12 BJT

中国个股：浦发银行拟增发股份收购上海信托近九成股权

路透上海11月26日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周三公告称，以拟定向增发股份为代价向第一大股东上海国际集团等四家机构收购分立后存续的上海信托近九成股权。

在上海信托分立完成后，上海国际集团、上海久事公司、上海锦江国际投资管理公司和上海地产（集团）有限公司将分别出让其所持有的存续的上海信托66.332%、20.000%、1.334%和 0.667%的股权，浦发银行以增发A股股份作为对价。

至于交易价格，将以上海信托分立完成后评估机构出具的并经国资监管部门备案确认的评估结果为基础，各方将书面签署补充协议最终确定标的股权交易价格。

公告称，收购整合上海信托，将会给浦发银行带来多方面的正向效应：一是能够进一步发挥公司在资产管理方面的优势，增强其与上海信托的联动协同效应；二是能够提高浦发银行全方面服务客户的能力，有利于强化核心竞争力，打开发展、盈利和估值空间；三是能够实现强强结合，有利于增强公司和上海信托抵御防范系统性金融风险的能力。

收购完成后，浦发银行将明晰双方经营边界，按照“栅栏原则”实现商业银行业务和信托业务的错位经营。一方面，收购整合后，浦发银行可以将目前相对符合信托特征的业务逐步整合到上海信托的平台上开展；另一方面，通过双方的深度业务整合，可以促进上海信托更好地实现经营转型、真正回归信托主业，从而有效降低银行和信托的经营风险。

上海证券报周三报导引述知情人士的话称，分立过程中，上海信托将剥离一些不适合装入浦发银行的资产，如部分下属子公司股权，同时上海信托还持有上海国际集团部分子公司股权，需要进行股权梳理。但上海信托的主体部分不会发生变化，也不涉及业务部门的调整。

浦发银行周二收报11.08元，过去一个月累计上涨14.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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