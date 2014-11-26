中国个股：浦发银行拟增发股份收购上海信托近九成股权

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周三公告称，以拟定向增发股份为代价向第一大股东上海国际集团等四家机构收购分立后存续的上海信托近九成股权。
在上海信托分立完成后，上海国际集团、上海久事公司、上海锦江国际投资管理公司和上海地产（集团）有限公司将分别出让其所持有的存续的上海信托66.332%、20.000%、1.334%和 0.667%的股权，浦发银行以增发A股股份作为对价。
至于交易价格，将以上海信托分立完成后评估机构出具的并经国资监管部门备案确认的评估结果为基础，各方将书面签署补充协议最终确定标的股权交易价格。
公告称，收购整合上海信托，将会给浦发银行带来多方面的正向效应：一是能够进一步发挥公司在资产管理方面的优势，增强其与上海信托的联动协同效应；二是能够提高浦发银行全方面服务客户的能力，有利于强化核心竞争力，打开发展、盈利和估值空间；三是能够实现强强结合，有利于增强公司和上海信托抵御防范系统性金融风险的能力。
收购完成后，浦发银行将明晰双方经营边界，按照“栅栏原则”实现商业银行业务和信托业务的错位经营。一方面，收购整合后，浦发银行可以将目前相对符合信托特征的业务逐步整合到上海信托的平台上开展；另一方面，通过双方的深度业务整合，可以促进上海信托更好地实现经营转型、真正回归信托主业，从而有效降低银行和信托的经营风险。
上海证券报周三报导引述知情人士的话称，分立过程中，上海信托将剥离一些不适合装入浦发银行的资产，如部分下属子公司股权，同时上海信托还持有上海国际集团部分子公司股权，需要进行股权梳理。但上海信托的主体部分不会发生变化，也不涉及业务部门的调整。
浦发银行周二收报11.08元，过去一个月累计上涨14.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申