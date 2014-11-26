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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

路透香港11月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7546港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收低2.96点，或0.02%，报17,814.94点。因经济数据喜忧参半限制涨势。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       153.300   -1.55      49884            11.888      -2.56
 中国铝业                      10.610   -3.11      37222             3.291      -1.17
 中国移动                      61.970   -0.93     129176            96.111       0.12
 中国人寿                      47.930   -0.62      36542            24.779      -0.89
 中石油                       111.300   -3.22      32054             8.631      -1.59
 中石化                        81.480   -2.09      32863             6.318      -0.50
 汇丰控股                      49.920    0.91    1441853            77.422       0.48
 中电信                        62.640   -1.46       9520             4.857      -0.67
 中国联通                      15.220    2.15      96416            11.803      -0.15
 兖州煤业                       8.220   -1.44      70525             6.374      -2.68
 华能国际                      46.960    0.84      17579             9.104       0.60
 南方航空                      20.690   -0.39      16547             3.209      -1.57
 东方航空                      22.530    2.74       8318             3.494      -0.45
 中芯国际                       5.240   -0.76       6727             0.813      -2.09 （完）
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