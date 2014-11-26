《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7546港元 ） 美股道琼工业指数 周二收低2.96点，或0.02%，报17,814.94点。因经济数据喜忧参半限制涨势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 153.300 -1.55 49884 11.888 -2.56 中国铝业 10.610 -3.11 37222 3.291 -1.17 中国移动 61.970 -0.93 129176 96.111 0.12 中国人寿 47.930 -0.62 36542 24.779 -0.89 中石油 111.300 -3.22 32054 8.631 -1.59 中石化 81.480 -2.09 32863 6.318 -0.50 汇丰控股 49.920 0.91 1441853 77.422 0.48 中电信 62.640 -1.46 9520 4.857 -0.67 中国联通 15.220 2.15 96416 11.803 -0.15 兖州煤业 8.220 -1.44 70525 6.374 -2.68 华能国际 46.960 0.84 17579 9.104 0.60 南方航空 20.690 -0.39 16547 3.209 -1.57 东方航空 22.530 2.74 8318 3.494 -0.45 中芯国际 5.240 -0.76 6727 0.813 -2.09 （完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申