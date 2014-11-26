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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 09:18 BJT

美国FED：三家辖区银行再次呼吁上调贴现率--会议记录

路透华盛顿11月25日 - 根据周二公布的会议记录，三家美国联邦储备理事会(美联储/FED)辖区银行10月再次展开努力，要求美联储提高紧急贷款利率。

美联储会议记录显示，在10月28-29日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。

这三家辖区银行希望推动贴现率与隔夜联邦基金利率之差的正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控杠杆工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。

上述利差在金融危机前为1%，但危机期间美联储将其下调至仅0.5%的水平，以鼓励银行业者放贷、提升流动性。

会议记录显示，“有监于他们对经济和金融前景的看法，以及他们对这一前景所面临风险的评估，这些辖区银行希望推进贴现率的正常化。”

美联储其他九个辖区银行则要求维持当前的贴现率水平不变。

会议记录显示，这些辖区银行注意到当前经济形势的改善，但也指出就业市场仍有闲置迹象。另外，部份银行亦对海外经济体的前景表示担忧。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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