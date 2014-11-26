中国个股：华泰证券发布一揽子融资计划，包括发H股、次级债及ABS

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 中国大型券商--华泰证券 周三发布一揽子融资计划，包括拟发H股、发行不超过500亿元人民币次级债，及以融出资金债权资产进行资产证券化(ABS)融资不超过300亿元(首期至多18亿）等。
公告称，该公司将发行境外上市外资股(H股)，并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。发行规模不超过发行后公司总股本的20%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。募集资金将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资。
公司将在股东大会决议有效期内，选择适当的时机和发行窗口完成本次H股发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。
此外，华泰证券还将发行不超过500亿元、期限不超过五年的长期次级债和短期次级债；并拟通过发行短期公司债券的方式进一步筹集营运资金，待偿还短期公司债余额不超过净资本的60%，期限不超过一年。
公告还显示，该公司还计划开展收益凭证业务，存量发行规模以公司净资本的60%为限。
华泰证券股票此前因商谈重要事项自11月17日起停牌，今日将复牌，停牌前收报12.66元，过去一个月累计上涨41%。（完）
欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申