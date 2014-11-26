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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:49 BJT

中国个股：华泰证券发布一揽子融资计划，包括发H股、次级债及ABS

路透上海11月26日 - 中国大型券商--华泰证券 周三发布一揽子融资计划，包括拟发H股、发行不超过500亿元人民币次级债，及以融出资金债权资产进行资产证券化(ABS)融资不超过300亿元(首期至多18亿）等。

公告称，该公司将发行境外上市外资股(H股)，并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。发行规模不超过发行后公司总股本的20%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。募集资金将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资。

公司将在股东大会决议有效期内，选择适当的时机和发行窗口完成本次H股发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

此外，华泰证券还将发行不超过500亿元、期限不超过五年的长期次级债和短期次级债；并拟通过发行短期公司债券的方式进一步筹集营运资金，待偿还短期公司债余额不超过净资本的60%，期限不超过一年。

公告还显示，该公司还计划开展收益凭证业务，存量发行规模以公司净资本的60%为限。

华泰证券股票此前因商谈重要事项自11月17日起停牌，今日将复牌，停牌前收报12.66元，过去一个月累计上涨41%。（完）

欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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