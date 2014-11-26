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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

*工商时报：

--元大金 准备450亿台币，将兵分三路投资东亚三地。元大金旗下元大证券，将以韩国、香港、大陆为三大轴心，各投资200亿、150亿、100亿台币的资金，其中已从韩国开始进行〞首部曲〞，元大金25日公告，元大证券将为韩国元大证券（前身即东洋证券）再挹注1亿美元资金。

--桃园国际机场公司昨日宣布，本月起正式加入国际机场协会亚太区理事会，由总经理费鸿钧荣任理事；这是近14年来，桃机首度获得象征全球机场界联合国的肯定。

--信保基金10月大幅修改批次保证制度，引发银行业者大举反弹，因信保基金又新增要求，希望银行能分三年捐助信保基金84亿台币，由于批次保证制度修改后，已对银行权益造成相当冲击，问题还没解决，信保基金就又大开口向银行要捐助金，已引起金融圈一片反弹，银行更以〞一波未平、一波又起〞形容。

*经济日报：

--经济部国贸局昨日表示，正争取今年底举办第十轮货贸协商会议。若果如此，将是两岸货贸谈判的重大进展；代表僵住了的两岸货贸谈判，又出现了一线生机。

--台湾产业响起人才断链悲歌，连最顶尖的台湾大学财金系也面临找不到老师的窘境。系主任张森林昨感慨，〞三年都没聘到人。国内大学教师起薪太低，最近几年挑中的国外毕业博士都被香港或中国大陆抢走。〞

--欧洲商会发表年度白皮书，国发会主委管中闵表示，政府将会尽可能以国际标准检视各项建言，力求加快开放脚步与国际接轨，让台湾经商环境更友善，积极融入区域经贸整合。

--金管会将暂缓放宽外国企业来台挂牌陆资门槛限制，由于陆委会对陆资持股上限30%放宽到50%一案主张再评估，金管会短期内暂不推动。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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