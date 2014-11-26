《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--元大金 准备450亿台币，将兵分三路投资东亚三地。元大金旗下元大证券，将以韩国、香港、大陆为三大轴心，各投资200亿、150亿、100亿台币的资金，其中已从韩国开始进行〞首部曲〞，元大金25日公告，元大证券将为韩国元大证券（前身即东洋证券）再挹注1亿美元资金。
--桃园国际机场公司昨日宣布，本月起正式加入国际机场协会亚太区理事会，由总经理费鸿钧荣任理事；这是近14年来，桃机首度获得象征全球机场界联合国的肯定。
--信保基金10月大幅修改批次保证制度，引发银行业者大举反弹，因信保基金又新增要求，希望银行能分三年捐助信保基金84亿台币，由于批次保证制度修改后，已对银行权益造成相当冲击，问题还没解决，信保基金就又大开口向银行要捐助金，已引起金融圈一片反弹，银行更以〞一波未平、一波又起〞形容。
*经济日报：
--经济部国贸局昨日表示，正争取今年底举办第十轮货贸协商会议。若果如此，将是两岸货贸谈判的重大进展；代表僵住了的两岸货贸谈判，又出现了一线生机。
--台湾产业响起人才断链悲歌，连最顶尖的台湾大学财金系也面临找不到老师的窘境。系主任张森林昨感慨，〞三年都没聘到人。国内大学教师起薪太低，最近几年挑中的国外毕业博士都被香港或中国大陆抢走。〞
--欧洲商会发表年度白皮书，国发会主委管中闵表示，政府将会尽可能以国际标准检视各项建言，力求加快开放脚步与国际接轨，让台湾经商环境更友善，积极融入区域经贸整合。
--金管会将暂缓放宽外国企业来台挂牌陆资门槛限制，由于陆委会对陆资持股上限30%放宽到50%一案主张再评估，金管会短期内暂不推动。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申