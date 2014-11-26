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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:01 BJT

香港社会：警方对部分地区清场后引发冲突，逮捕80名示威者

根据警方声明，镇暴警察与警察机动部队以胡椒喷雾、警棍强势压制群众，逮捕80人。示威群众的领袖或小群体的领袖遭到追捕压制在地，双手绑上塑胶索带后，送进在旁等候的厢型车。

根据媒体报导，警方力求保险行事，出动三至四千名警力执行这项任务。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵/张荻)
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