美国金融：第三季银行业获利成长至387亿美元--FDIC

路透华盛顿11月25日 - 根据美国联邦存款保险公司(FDIC)周二公布的数据， 美国的银行业第三季获利成长至387亿美元，因机构增加交易和其他收入。

FDIC称，截至9月30日的一季，银行获利较上年同期的361亿美元增26亿美元或7.3%。

五年来头一次，银行为贷款损失拨备更多经费，一反近来机构削减那方面经费以弥补抵押贷款及交易收入疲弱的趋势。

FDIC称，第三季贷款损失拨备总计72亿美元，较上年同期增加14亿美元或23.9%。

“但最重要的是，第三季收益增长系基于营收成长，而非贷款损失拨备下降，”FDIC董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)在声明稿中称。“这可能成为未来持续获利成长较能维持下去的基础。”

整体而言，第三季银行营收成长78亿美元或4.8%至1,713亿美元。FDIC指出，这是2009年底以来，运营营收同比最大增幅。

银行的贷款销售也有增长，而交易收入增加25.3%。FDIC称，净利息收入较上年同期增加24亿美元或2.3%。

但即便银行总员额编制减少，第三季薪资及津贴支出却增加。FDIC表示，大型银行诉讼支出较上年同期下降。