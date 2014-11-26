美国金融：第三季银行业获利成长至387亿美元--FDIC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿11月25日 - 根据美国联邦存款保险公司(FDIC)周二公布的数据， 美国的银行业第三季获利成长至387亿美元，因机构增加交易和其他收入。
FDIC称，截至9月30日的一季，银行获利较上年同期的361亿美元增26亿美元或7.3%。
五年来头一次，银行为贷款损失拨备更多经费，一反近来机构削减那方面经费以弥补抵押贷款及交易收入疲弱的趋势。
FDIC称，第三季贷款损失拨备总计72亿美元，较上年同期增加14亿美元或23.9%。
“但最重要的是，第三季收益增长系基于营收成长，而非贷款损失拨备下降，”FDIC董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)在声明稿中称。“这可能成为未来持续获利成长较能维持下去的基础。”
整体而言，第三季银行营收成长78亿美元或4.8%至1,713亿美元。FDIC指出，这是2009年底以来，运营营收同比最大增幅。
银行的贷款销售也有增长，而交易收入增加25.3%。FDIC称，净利息收入较上年同期增加24亿美元或2.3%。
但即便银行总员额编制减少，第三季薪资及津贴支出却增加。FDIC表示，大型银行诉讼支出较上年同期下降。
格伦伯格表示监管单位仍担心利率风险，因银行购买较长期资产。他说银行也向已有债务的商业借款人提供更多高风险贷款。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选