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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:18 BJT

《香港重要政经日程》--11月26日-12月1日

================== 今日重要政经消息=================

11月26日（周三）

-- 中国燃气 公布中期业绩。

-- 六福集团 公布中期业绩。

-- Magnum 公布中期业绩。

-- 维他奶 公布中期业绩。

*--09:00 香港商业高峰会。

*--14:00 瑞银沪港通后市分析及展望记者会。

*--14:30 香港贸易发展局中小企博览记者会。

*--15:30 维他奶 中期业绩记者会。

*--15:45 中广核电力 IPO记者会。

*--16:45 六福 中期业绩记者会。

*--17:30 中国燃气 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月27日（周四）

-- 波司登 公布中期业绩。

-- Dynam 公布中期业绩。

-- 协鑫新能源 公布中期业绩。

-- 力宝华润 公布中期业绩。

--10:00 中粮置地 股东特别大会。

--10:00 裕元 股东特别大会。

--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。

--11:00 光汇石油 周年股东大会。

--15:45 新昌营造 股东特别大会。

11月28日（周五）

-- 公布10月份货币供应M-3。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

-- 大家乐 公布中期业绩。

-- 大快活 公布中期业绩。

-- 美亚娱乐 公布中期业绩。

-- 银基集团 公布中期业绩。

12月1日（周一）

-- 公布10月份零售销售数字。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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