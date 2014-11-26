《中国重要政经日程》--11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
==========================今日重要政经日程==========================
11/26日（周三）
*--上午9:30 国家发展改革委召开新闻发布会，介绍《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》和加快推进粮食水利、交通、生态环保、健康养老等重大工程建设的有关情况。
--上午10:00 国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。
--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。
==========================近期重要政经日程==========================
*11/27（周四）
--2014节能环保产业高峰论坛暨中国工业节能与清洁生产协会年会定于11月27日-29日举行。
11/29日（周六）
--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。
--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。
12/6（周六）
--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。
12/12（周五）
--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。
*12/14（周日）
--由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办的“第二届中国产业改革发展年会”在北京举办。
12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 乔艳红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申