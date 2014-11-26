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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:32 BJT

《台湾重要政经日程》--11月26日

=====================今日重要政经消息==============================
    11/26(三)
    --09:00 行政院长江宜桦主持治安会报。
    --09:00 前进亚洲布局论坛。
    --14:00 国民党中常会。
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    11/27(四)
    --16:30 富邦金控         线上投资人说明会。
    
    11/28(五)
    --14:00 行政院举行台湾政经现况及选举说明会。
    --16:00 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)统计值。
    --中央选举委员会记者会。
    
    11/29(六)
    --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
    
    12/1(一)
    --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。
    --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
    
    12/2(二)
    --14:00 复华投信2015投资趋势记者会。
    
    12/5(五)
    --16:10  央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。
    --08:30  主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。
    
    12/8(一)
    --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。
    
    12/10(三)
    --13:30 台积电         公布月营收数字。
    
    12/22(一)
    -- 8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。
    --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。
    
    12/23(二)
    --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。
    
    12/24(三)
    --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
   
   *12/25(四)
    --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 
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    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。     
    
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/26(四)
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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