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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:15 BJT

日本个股：马自达因胎压监测系统故障在美召回10万辆马自达6轿车

路透底特律11月25日 - 美国监管部门周二表示，马自达 将召回10万辆2014和2015款的马自达6轿车，因胎压监测系统可能会在胎压过低时不报警。

尚未收到与这一故障相关的事故或伤亡报告。

马自达告知美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，车主可将相关车辆送至马自达经销商处进行软件更新。

胎压过低可能增加爆胎风险，使车祸发生几率提高。

截至10月，马自达6的美国市场年内销量同比增长26%，至4.5万辆。 (完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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