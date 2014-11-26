版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 08:43 BJT

国际油市：NYMEX原油跌破74美元，因美国原油库存增幅远超预期

美国石油协会(API)周二公布上周原油库存增加280万桶，分析师预估为增加47万桶。

汽油库存增加4.3万桶，增幅少于预估。馏分油库存减少130万桶，降幅超乎预期。

能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布一周库存报告。

油市观察人士对OPEC周四会议结果看法分歧。预测范围从大幅减产以提振油价到小幅减产或完全不减产都有。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 孙茉莉/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐