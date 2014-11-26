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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:49 BJT

企业并购：三星集团将向韩华集团出售四家子公司，总价17亿美元

路透首尔11月26日 - 三星集团 周三称，正在向韩华集团子公司出售旗下国防企业三星Techwin 和其他三家子公司，价格为1.9万亿韩元(17.2亿美元)。

三星集团在声明中称，三星电子 、三星C&T 和其他几家三星子公司决定将三星Techwin的32.4%股权出售给韩华公司 ，作价8,400亿韩元；并将三星综合化学的57.6%股权出售给韩华化学 和韩华能源 ，作价1.06万亿韩元。

三星集团称，三星Thales和三星道达尔石化的控股权也将转让给韩华集团的子公司。

这笔交易预计将在明年上半年完成。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
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