《全球重要经济事件一览表》--11月26日-12月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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11月26日(三)
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融时报(FT)主办的“确保未来成长”银行业峰会上发表主旨演讲(0910)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话。
广岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话。
赫尔辛基--欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰(至11月27日)。
11月27日(四)
墨尔本--澳洲国库部秘书长Martin Parkinson发表讲话(0130)。
维也纳--石油输出国组织(OPEC)召开会议。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧借欧洲央行主办的“2014年11月金融稳定检讨”会议之际，参加一场媒体圆桌讨论会。
11月28日(五)
塞浦路斯利马索尔--第五届利马索尔经济论坛。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和财长耶奥亚蒂斯(Harris Georgiades)发表讲话。
11月29日(六)
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在南德日报(Suddeutsche Zeitung)主办的活动上发表主旨演讲(1030)。
12月1日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估(1400)。
12月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话(1315)。
美国布朗克斯--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就布朗克斯地区经济及增加就业机会的议题发表演说。(2000)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
12月3日(三)
夏洛特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说。(1730)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书。(1900)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动。(1900)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议。(至12月4日)
斯德哥尔摩--SvD Bank峰会(至12月4日)。瑞典财长Per Bolund和瑞典央行副总裁Per Jansson将发表演说。
多伦多--加拿大2014峰会。加拿大央行总裁波洛兹将出席。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 李爽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申