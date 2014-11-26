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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月26日

**上海证券报**

--记者从接近决策层的知情人士处获悉，新电改方案已于昨天正式上报中央，方案的核心内容是确立电网企业新的盈利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。

--记者获悉，首批试点民营银行的筹备工作进展超出此前预期，其中温州民商银行开业时间有望提前至下月底，筹备工作最为稳健的前海微众银行也已提交了开业申请。

--凯迪电力 公告，公司拟以定向增发同时支付现金的方式，购买控股股东持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产，交易价格约为68亿元人民币。

**21世纪经济报 道**

--记者从北京市国资委渠道获悉，北京市国通资产管理有限责任公司已成为北京市唯一一家可开展金融不良资产批量收购和处置业务的地方资产管理公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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