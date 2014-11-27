专栏节选 :不要听到FTA就吓到腿软，韩国经济乌云罩天--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 亚太经合会（ＡＰＥＣ）在北京落幕，中国国家主席习近平送给韩国总统朴槿惠一项大礼：中国与韩国签订ＦＴＡ（自由贸易协定）达成共识，预计年底前签署，消息立刻冲击台湾政坛，也给激战中的九合一选举带来热门话题。

十一月十日中韩宣布签署ＦＴＡ，台北的晚报用了一个惊悚的标题：「中韩签ＦＴＡ，噩梦成真」。报导称「亚洲最大自贸区，双方减税九○％产品关税，台四大产业首当其冲。」第一时间，经济部长杜紫军就以「台湾中枪」来表达震惊。

经济部也立刻由次长卓士昭宣布，台韩产品高度重叠，包括面板、石化、工具机、汽车等四大产业受严重冲击，台湾在未来三到五年之内，制造业将蒸发六五○○亿元，由于这个数字太吓人，引来各方论战，提出上述说法的工研院产经中心（ＩＥＫ）研究团队只好出面表示，这是在ＦＴＡ达到极致状态下推估出来的数据。

**藉ＦＴＡ打恐吓牌，却忽视韩国经济真相**

但ＩＥＫ预测团队也在十一月十二日的《工商时报》发表专文，认为「Chirea取代Chaiwan」，并忧心台湾何去何从？这段期间，全台陷入惊恐。媒体出现两极化报导，一方强调台湾经济没有明天，另一方表示中韩签ＦＴＡ没有那么可怕，不要太过唱衰自己，在台外资如麦格里等机构也表示，台湾太过凸显中韩ＦＴＡ的威力。

同时间，ＦＴＡ也给了执政党恐吓「经济选民」的题材，鸿海董事长郭台铭在北中南都全力辅选蓝营候选人，频频说没有经济就没有未来，他要与经济选民对话；马英九总统则把台湾与其他国家签订ＦＴＡ进度落后，完全归咎给反对党阻挠，对中国却不吭一声；台湾的政治人物则站出来全面歌颂韩国经济，诉说人家经济有多好。

最具代表性的是十一月二十四日，《工商时报》用了一整版报导「中韩ＦＴＡ启示录：韩国用开放逼自己成长」，《经济日报》也有一整版「中韩ＦＴＡ重击台湾：与狼共舞的矛盾，想吃陆单怕被刨根」，又说「两个教训，台湾不妙」，媒体不约而同全面唱衰台湾，全面唱好韩国。

暂时不谈台湾与韩国的冲击有多大，我们必须认知的是，台湾与其他国家签订ＦＴＡ最大阻力来自中国。假如台湾不承认自己是主权独立的国家，只要并为中国的一省，跟全世界各国签ＦＴＡ就可通行无阻；若要坚守主权，全台二千三百万人必须共同承担，才能克服困难。

另一个角度是签ＦＴＡ有助经济发展，这是充分条件，而非必要条件。中韩签ＦＴＡ是韩国与其他国家洽签的第五十个ＦＴＡ，签下中国，韩国的ＦＴＡ占ＧＤＰ（国内生产毛额）总值已达七三％，韩国已是「ＦＴＡ经济领土」第二大国，同时也是继智利、秘鲁之后，第三个与美国、欧洲、中国都签ＦＴＡ的国家。

目前ＦＴＡ覆盖率前几名国家，分别是智利、韩国、墨西哥、秘鲁等，很多中南美洲国家ＦＴＡ覆盖率都很高，经济表现却平平，可见ＦＴＡ促进经济发展有推波助澜效果，但真正关键仍在国家核心竞争力。

**台湾频频上调ＧＤＰ，韩国却屡屡下修**

韩国经济真有那么好？先用一个指标来看：总体经济成长率，去年台湾还在为保二伤脑筋，但今年台湾经济表现不弱，很多上市公司都很争气，像是市值执牛耳的台积电今年可赚一个资本额；光学大厂大立光前三季ＥＰＳ（每股税后纯益）八十九．五一元，全年可挑战一四○元，这数字空前未有；联发科前三季ＥＰＳ也达二十三．四一元，这是史上从未见过的好成绩。

今年台湾的各大经济研究机构频频上调经济成长率目标值，主计总处预估今年ＧＤＰ成长可达三．四一％，其他经济研究机构预测目标值也很接近这个数字，如台经院三．四四％，中经院三．四六％，元大宝华三．五七％，中研院三．三一％。

反观韩国，却频频下修经济成长预测，二○一三年韩国两度下修经济成长预测，今年前三季台湾是三．六％，韩国是三．五％，今年七月韩国又宣布调降一四年及一五年ＧＤＰ成长目标值○．二％，分别是三．八％及四％，韩国《朝鲜日报》也指出：韩国经济结构脆弱，受三星、现代几家大财团影响，一旦这些财团业绩走疲，将撼动全韩经济与股市的表现，尤其是三星占韩国股市上市总营业利益近一半，韩国开发院下修今年经济成长率从三．九％到三．七％，韩国智库也预计目标值会落在三．五％至三．七％之间。

过去三个月，韩国已降息两次，目前利率维持在二％，明年首季可能再降到一．七五％，韩国经济陷入困局，最大原因是日圆的贬值。过去韩国创造经济高成长，例如一○年ＧＤＰ成长达六．三％，那是日圆长期处在八十附近的位置，韩国占尽优势，这几年日圆急贬，韩国经济已处于险象环生的窘境。

日圆从一一年海啸后的七五．五三急贬到一一八．九七，这段期间，贬幅达五七．五％；反观韩元在一一年三一一地震时，是一一二二兑一美元，如今是一一一三，几乎是文风不动。过去韩国主导韩元贬值，手段很积极，且经常让台湾企业主叫苦连天，但今年韩元还曾一度升破千元关卡，贬值相对温和，原因是韩国的家庭债务高达一○三○兆韩元（约九二五○亿美元）。

过去两年来，日圆兑美元贬了三三％，兑韩元贬了三五％，已导致韩国与日本相互竞争的产业，如汽车、钢铁、机械、造船等完全处在挨打状态，最显着的冲击是汽车。韩国汽车在美国市场一向有很大的竞争力，但这两年现代与起亚在美市占率从八．七％急掉到七．四％，最近现代汽车宣布第三季获利衰退超过三成，当然股价跌得更惨。

第二个角度来看韩国资本市场，今年全球股市涨声不断，除了俄罗斯因油价大跌，造成股汇双双大跌，今年下跌的市场很少。像过去几年都是跌势的深沪股市，今年因沪港通而全面翻醒，今年以来，沪市上涨一七．五二％，深圳股市大涨三二．二八％。全球股市下跌的只有马来西亚因去年表现太好，今年下跌一．五二％；澳洲因原物料全面下跌，影响经济表现，今年股市下跌○．六九％；而韩国股市一直盘旋在二○○○点以下，今年以来跌幅是一．五五％，韩股已经是连续三年下跌，跌势从一一年的二二三一点，最低跌到一六四四点，在亚洲表现相对弱势。

台股上半年表现出色，下半年吃掉涨幅，但今年的涨幅仍有五．八六％，表现仍比韩国出色，最大关键出在三星。最近探讨三星败退的文章，有人甚至用「一夕崩溃」来形容，其实三星还没那么惨，但是手机市占率从超过三三％掉到不足二五％，刚公布第三季净利四．一兆韩元，衰退四九％，最显而易见的是股价从一二年的一五八．四万元掉到一○七．八万韩元，大跌三一．九四％，这对韩国股市造成的伤害就很大了。

**日圆贬值冲击韩国出口，三星股价大跳水**

三星的地位，比台积电在台湾股市的地位还重要，几乎是占了韩国四分之一的市值比重，单是今年以来，三星股价就跌一一％，这是韩国股市不振的主因，今年第三季三星手机售出七八一○万支，已不若五季前最高的八一二○万支，苹果则从三三八○万支成长到三九三○万支，其他如小米成长到五六○万支，三星在高阶手机不敌苹果，在低阶手机又被小米、华为、联想瓜分不少。最近三星准备放弃过去擅长的机海战略，缩减三成手机款式。

今年三星推出五十六款手机，ＬＧ有四十一款、华为二十七款、宏达电二十六款，联想二十四款、索尼二十一款，但苹果只有iPhone 6及PLUS，小米也不过四款，三星手机「机海」之多，假如连同去年推出的款式，竟达一七一款。除了高档的GALAXY S及NOTE，有谁认识三星过去推出的一九○多款手机。因此，缩减款式，维持稳定获利是三星下一个阶段的作战核心，但中国品牌手机抢占市场，仍是三星的心头大患。

除了三星外，过去日圆在八十左右，韩国汽车占尽优势，如今日圆急贬，日韩汽车完全呈现两样情，日本车厂士气大振，韩国车厂委靡不振，从股价就可看出端倪。

**日韩产业两样情，汽车、钢铁、手机都逆转**

日本最大车厂丰田汽车股价从二三三○日圆大涨到七一三五日圆，写下近十几年最高纪录，今年TOYATO全年获利超过二兆日圆已不成问题，其他如本田、日产、铃木、马自达、日野、速霸陆等车厂股价涨幅都不小。

像速霸陆从四○二日圆涨到四三二八日圆，涨了近十倍，三菱汽车从六十六日圆大涨到一四一八日圆，股价涨逾二十倍。日本很多汽车组件厂像DENSO从二○○二日圆涨到五七九八日圆，STANLEY电子从一千日圆涨到二七五九日圆，Aisin Seiki从二○五九日圆涨到四三八○日圆，涨幅都十分可观。

同样工具机产业，最具代表性的日本FANUC股价从九○二○日圆大涨到二○六四五日圆，足足涨了一倍以上，但韩国最具代表性的现代重工股价却从五十四．七万韩元跌到九五一○○韩元，居然重挫八三％。再看韩国最具竞争力的石化及特用化学品大厂LG CHEMICAL，股价从五十八．三万元跌到十七．二五万韩元，也跌了七成，反观日本信越化学等股价却大涨。

今年宣布会亏损的索尼，在日圆贬值初期，加上推出高画素照相手机及防水手机，一度引起市场高度期待，股价一度从七八五日圆涨到二四一三日圆，但这两年业绩一直没有起色，股价盘旋在一五○○至二○○○日圆之间，但最近索尼股价直涨到二五一五日圆；另一显着的是提供TESLA电动车电池的松下，股价从三七六日圆大涨到一四九九日圆，过去被韩国压着打的日本ＩＴ产业又有爬起来的迹象。

最近有一则新闻非常值得注意，TOYOTA斥巨资研发的新款氢燃料电动车十二月将公开发售，新车命名为MIRAI（未来），车身配备氢燃料电池，透过氢和氧气反应产生的电力推动，碳排放量是零，这是日本产业创新的极致表现，也是日本再起的一个新里程碑。

这次中韩洽签ＦＴＡ，是机会，但也潜藏危机，因为韩国结盟中国，将促成美国与日本更高度合作，一九八五年《广场协议》，让日圆升到泡沫吹破，从此陷入失落二十年，正好给韩国崛起机会，如今日圆走上贬值之路，美国回头加持日本，让日本经济力足可抗衡中国，日本再起，很可能是韩国再度陨落的命运分水岭，这是下一回亚洲大战略，以后再叙！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。