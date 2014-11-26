中国电力：新电改方案正式上报中央，确立电网企业新盈利模式--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 中国新电力体制改革稳步推进。上海证券报周三报导，新电改方案已正式上报中央，核心内容是确立电网企业新的盈利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。
报导指出，方案还提出放开配电侧和售电侧的增量部分，允许民间资本进入；将不拆分电网，调度也不独立。
“事实上，之前特高压工程获批的消息出来后，拆分电网就表明已不可能了。考虑到稳增长的压力比较大，电网仍将继续扮演维护经济平稳运行的关键角色。”报导引述中央智囊人士称。
研究显示，未来售电放开后，有三类公司可能加入竞争，包括从电网剥离出来的供电局、对人员和资产改制后成为单独的售电公司、五大发电集团以及做电力工程或设备的公司。
报导引述知情人士指出，因涉及复杂的成本核算，仅核定电价就需要一个过程。而核定完后原本要推“交易独立”，目前的方案只提到“交易平台相对独立”。另一方面，电网拆分暂无进展。
报导并称，未来电改方案最终会以怎样面目出现尚难定论，但可以肯定的是，本轮电改较之12年前的那次电改力度大得多，改革的阻力则已然大减。因此，改革后出现各种结果皆有可能。
2002年，国务院下发《电力体制改革方案》，提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争。但实际上这次改革其实只做到了厂网分离。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申