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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 10:40 BJT

美国农业：2014年行业获利料下滑，因谷物价格下跌且支出上升

该部门称，出售谷物所得减少以及牲畜收入增加基本上可以相抵，因此支出增加就成了决定因素。

2014年总生产支出预计增长近200亿美元或5.7%，为连续第五年上升。名义支出金额与经通胀调整后的金额也创下新高。

支出中增幅最大的方面，是牲畜与家禽购买大增28%。USDA表示随着粮食价格下滑，饲料价格也将开始降低。

美国年度作物产值从2013年纪录高位回落。但家畜方面所有类别的产值预计都会增长，其中活牛和奶类最为突出。

美国牛肉、猪肉和火鸡出口料将增加；奶类出口持平，而肉鸡出口料下降。

农户收入中值预计为70,564美元，不及去年的71,697美元。

“鉴于农业部对农场的定义十分宽泛，许多农户即便是在最好的年景也不赚钱，”USDA称。(完)
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