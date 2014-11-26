英国经济：央行MPC委员福布斯称，自己对全球经济看法比同僚更乐观

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
福布斯并表示，近期企业获利数据暗示薪资成长疲弱的情况可能已经“发生转变”，但她也认为，英国经济的表现很有可能比预期更差或更好。
英国央行总裁卡尼表示，全球经济前景已恶化，地缘政治风险升高。
央行利率决策者自8月以来一直以7:2的投票比例，赞成维持利率在纪录低位0.5%。
但最近的政策会议记录显示，投票赞成维持利率不变的七位委员看法存在“明显分歧”。
另一位对升息投下反对票的委员康利夫周二表示，他最担忧的是，英国通胀率有可能自10月达到的近五年低位进一步下滑。
“由于利率已经处于实际下限且通胀低于目标，比起意外出现通胀压力，我更为担心通胀率有可能再次意外下滑，”他在提交给下议院财政委员会的年度报告中表示。
自8月以来一直对升息投下赞成票的两位委员之一是麦卡弗蒂，他坚持认为随着经济成长，通胀压力可能升高。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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