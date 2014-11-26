英国经济：央行MPC委员福布斯称，自己对全球经济看法比同僚更乐观

福布斯并表示，近期企业获利数据暗示薪资成长疲弱的情况可能已经“发生转变”，但她也认为，英国经济的表现很有可能比预期更差或更好。

英国央行总裁卡尼表示，全球经济前景已恶化，地缘政治风险升高。

央行利率决策者自8月以来一直以7:2的投票比例，赞成维持利率在纪录低位0.5%。

但最近的政策会议记录显示，投票赞成维持利率不变的七位委员看法存在“明显分歧”。

另一位对升息投下反对票的委员康利夫周二表示，他最担忧的是，英国通胀率有可能自10月达到的近五年低位进一步下滑。

“由于利率已经处于实际下限且通胀低于目标，比起意外出现通胀压力，我更为担心通胀率有可能再次意外下滑，”他在提交给下议院财政委员会的年度报告中表示。