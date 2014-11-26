路透调查：加拿大房价今年料涨5.2%但明后年增幅放缓，新屋建筑降温

* 2014年房价料上涨5.2%，2015和2016年料分别再涨2%

* 房屋开工年率料从19万户下降，到2015年第四季降至18.1万户

* 23名受访者中，九名称加拿大房价崩盘风险升高

路透多伦多11月25日 - 路透调查显示，加拿大房市经过又一年强劲上扬后，2015年房价增幅料放缓，住房建筑将从高水平缓步降温，但隐然仍有房市崩跌风险。

调查查访23名预估者，发现尽管多数人表示加拿大房价高于应有水准，但调查中值显示今年房价涨幅仍可达5.2%，在抵押贷款利率升高及购屋者负担不起后市场才会放缓。

虽然预估2015年房价增幅及房屋建筑将放缓，但23名回应者中，九名表示过去一年房市大幅崩溃的风险已升高。另有九人表示崩盘的风险维持不变，五人称风险下降。

“只要经济持续扩张，类似美国那样的彻底崩盘...就很难发生，”Macquarie Capital Markets经济分析师David Doyle并称，他认为至少未来12-24个月市场衰退的风险不大。

调查预估加拿大房价2014年将成长5.2%，2015年和2016年分别成长2.0%。8月调查时预估今年成长5.0%，明后两年分别成长2.0%。

根据Teranet National Bank房价指数，过去五年加拿大房价累计已上涨27.2%。

调查预测房屋开工将由2014年第四季年率为19万户放缓，2015年第四季降至18.1万户。

调查还显示，22位应答者中10人认为加拿大家庭的债务收入比偏高，可能对购房需求构成风险。加拿大第二季家庭债务收入比从第一季的163.1%升至将近164%。

“由于抵押贷款利率仍低，因此房市依然正面，但那种局面明年恐无法整年维持下去。随着利率上升，房市压力将加大，房屋需求也将下降，导致房价开始下跌，”Sun Life Global Investments投资长Sadiq Adatia说。

上个月的路透调查显示，分析师预测加拿大央行明年第三季可能升息。