全球金市：金价自1,200美元下滑，因美国经济数据提振股市攀升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
但其他数据显示消费者信心下滑至五个月低位，以及房价涨幅持续回落，削弱了乐观前景。
经济表现强劲会减损黄金的避险魅力。
不过本周金市一直在窄幅区间交投，在周四美国感恩节假期，以及周日瑞士有关央行黄金储备的公投前，缺乏方向指引。
公投的旨在防止瑞士央行出售持有的黄金，并强制要求央行持有的黄金必须至少占其资产的20%，上月瑞士央行持有黄金比率为7.8%。最近一次民调显示，瑞士选民对这项议题的支持度已跌至38%。
10月中国从主要管道香港的黄金净进口增长，因饰金与金条的需求强劲。中国为全球最大黄金消费国。
全球最大饰金零售商周大福 成为最新一家表明遭受香港示威活动池鱼之殃的企业，该公司公布半年度获利下滑23%，因黄金销售疲弱。
高盛 、德国巴斯夫(BASF) 和其他两家大型铂金和钯金交易商在美国被起诉操纵金属价格，原告的办案律所称这是美国首宗针对金属价格操纵发起的全国集体诉讼。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申