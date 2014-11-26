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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:23 BJT

全球金市：金价自1,200美元下滑，因美国经济数据提振股市攀升

但其他数据显示消费者信心下滑至五个月低位，以及房价涨幅持续回落，削弱了乐观前景。

经济表现强劲会减损黄金的避险魅力。

不过本周金市一直在窄幅区间交投，在周四美国感恩节假期，以及周日瑞士有关央行黄金储备的公投前，缺乏方向指引。

公投的旨在防止瑞士央行出售持有的黄金，并强制要求央行持有的黄金必须至少占其资产的20%，上月瑞士央行持有黄金比率为7.8%。最近一次民调显示，瑞士选民对这项议题的支持度已跌至38%。

10月中国从主要管道香港的黄金净进口增长，因饰金与金条的需求强劲。中国为全球最大黄金消费国。

全球最大饰金零售商周大福 成为最新一家表明遭受香港示威活动池鱼之殃的企业，该公司公布半年度获利下滑23%，因黄金销售疲弱。

高盛 、德国巴斯夫(BASF) 和其他两家大型铂金和钯金交易商在美国被起诉操纵金属价格，原告的办案律所称这是美国首宗针对金属价格操纵发起的全国集体诉讼。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/徐文焰)
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