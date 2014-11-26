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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:41 BJT

美国金融：司法部就汇控涉嫌泄露客户保密信息展开调查

路透11月25日 - 华尔街日报引述知情消息人士报导称，美国司法部正就汇丰控股 一名雇员涉嫌向一家大型对冲基金泄露保密客户信息展开调查。

报导称，泄密行为据信发生在2010年3月，当时汇控正为保险商--英国保诚集团 的一宗大规模并购交易提供顾问服务，并在从事与之有关的一项数十亿美元的外汇交易。

报导指称，汇控帮助保诚集团抛售数十亿英镑并买入美元，以支持该保险商以350亿美元收购美国国际集团(AIG) 旗下亚洲寿险分支的计划。

华尔街日报称，汇控一名高级交易员涉嫌提前向对冲基金Moore资本管理公司透露了此项外汇交易。Moore资本管理由Louis Bacon创立，在纽约非常知名。

目前暂未能联系到汇控置评。

监管机构正在调查牵涉到汇控、摩根大通 、花旗集团 和瑞银 等业者的外汇市场操纵行为，上述调查是其中一部分。(完)
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