华泰长城期货：中国期指空方力量悄然蓄积

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
周二沪深300早盘高开振荡，午后再次强势上行，收盘上涨1.37%，成交量小幅萎缩，但股市没有像以往一样受到打压，而是延续了强势格局。期指总持仓大幅上涨至21.6万手，创下历史最高水平，多空对峙进一步加强，但量能回落明显。从日内持仓来看，上午市场以观望为主，但午后多头率先发起进攻，期指增仓上行，盘中最高持仓达到23.6万手，但多头在收盘前20分钟快速止盈离场，选择持仓过夜的席位并不占多数。另一方面，期指升水幅度继续加大，从周一收盘的24.94点增加至36.84点，而上周平均升水仅为1.3点。
期指总持仓增加5,231手，其中主力前20席位共增加买单4,881手，增加卖单6,014手。从多头来看，无论是小资金方还是主力资金都有增仓动作，力量较为分散，多方内部分歧较大，甚至有2家会员席位逆势进行了1,795手和1,545手的减仓动作；相比之下，空方主力席位增仓量占了总持仓增量的1.15倍，可见空头力量集中在大资金方，尽管小资金投资者略有减持，但如果主力资金集中力量发动反击足以对市场造成冲击。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申