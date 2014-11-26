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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:25 BJT

华泰长城期货：中国期指空方力量悄然蓄积

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

周二沪深300早盘高开振荡，午后再次强势上行，收盘上涨1.37%，成交量小幅萎缩，但股市没有像以往一样受到打压，而是延续了强势格局。期指总持仓大幅上涨至21.6万手，创下历史最高水平，多空对峙进一步加强，但量能回落明显。从日内持仓来看，上午市场以观望为主，但午后多头率先发起进攻，期指增仓上行，盘中最高持仓达到23.6万手，但多头在收盘前20分钟快速止盈离场，选择持仓过夜的席位并不占多数。另一方面，期指升水幅度继续加大，从周一收盘的24.94点增加至36.84点，而上周平均升水仅为1.3点。

期指总持仓增加5,231手，其中主力前20席位共增加买单4,881手，增加卖单6,014手。从多头来看，无论是小资金方还是主力资金都有增仓动作，力量较为分散，多方内部分歧较大，甚至有2家会员席位逆势进行了1,795手和1,545手的减仓动作；相比之下，空方主力席位增仓量占了总持仓增量的1.15倍，可见空头力量集中在大资金方，尽管小资金投资者略有减持，但如果主力资金集中力量发动反击足以对市场造成冲击。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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