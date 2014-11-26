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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:24 BJT

光大期货：需求不佳令上海螺纹钢期货积重难返

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

上周末，央行时隔两年多重新祭出降息大旗，但受制于孱弱的基本面，螺纹钢表现并不给力，短暂冲高后再度回落。目前钢厂在利润的驱动下维持较高的开工率，而需求端依然乏善可陈，加上资金匮乏造成资源流动性不足，中短期内1505合约仍难翻身，将继续向2400元/吨一线振荡筑底。 　　

本周五大品种钢材社会库存继续下降16万吨至984万吨，已处于2009年8月以来的最低水平，与之对应的是，重点钢铁企业11月中旬末库存量为1445.93万吨，较上旬增加46.13万吨。社会库存下降主要是行业严重失血所致，资金匮乏和冬储落空使得资源的流动性变差，最明显的就是南北螺纹钢价差处于高位，但北材南下的进度却较以往明显减缓。随着订货压力逐步增大，沙钢、中天厂内自提价已较月初累计下调160元/吨。实际上，1-10月国内钢材出口高达7389万吨，同比大幅增加2192万吨，超预期的出口一定程度上分流了资源供应压力，“外需”强劲不能掩盖“内需”疲弱的事实。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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