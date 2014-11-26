光大期货：需求不佳令上海螺纹钢期货积重难返

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
上周末，央行时隔两年多重新祭出降息大旗，但受制于孱弱的基本面，螺纹钢表现并不给力，短暂冲高后再度回落。目前钢厂在利润的驱动下维持较高的开工率，而需求端依然乏善可陈，加上资金匮乏造成资源流动性不足，中短期内1505合约仍难翻身，将继续向2400元/吨一线振荡筑底。
本周五大品种钢材社会库存继续下降16万吨至984万吨，已处于2009年8月以来的最低水平，与之对应的是，重点钢铁企业11月中旬末库存量为1445.93万吨，较上旬增加46.13万吨。社会库存下降主要是行业严重失血所致，资金匮乏和冬储落空使得资源的流动性变差，最明显的就是南北螺纹钢价差处于高位，但北材南下的进度却较以往明显减缓。随着订货压力逐步增大，沙钢、中天厂内自提价已较月初累计下调160元/吨。实际上，1-10月国内钢材出口高达7389万吨，同比大幅增加2192万吨，超预期的出口一定程度上分流了资源供应压力，“外需”强劲不能掩盖“内需”疲弱的事实。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申