《台湾新债预测》10年期103/13R公债得标利率料落在1.58-1.62%

* 标售标的：103/13期10年公债增额券

* 标售时间：周一(12月1日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.58-1.62%

* 受访机构：10家

路透台北11月28日 - 台湾财政部下周一将标售今年最后一档公债--10年期公债增额券103/13R 。路透调查显示，短线台债交投随美债区间偏多整理，带动103/13R殖利率来到发行前交易期间相对低位，预计该期公债得标利率料落在1.58-1.62%间。

路透周五访谈10家金融机构，包括一家大型金融机构、四家大型银行、三家证券商及两家寿险，市场预估中值为1.58-1.62%，大区间则在1.58-1.65%。

交易商多数认为，美国指标10年公债 殖利率跌破2.3%的关键价位，令103/13R发行前交易殖利率区间下移，在短线交投偏多气氛带领下，预估新券得标利率落在1.60%附近的机会较高。

〞最近殖利率走跌，财政部应该很高兴，但会影响标债意愿。〞一家大型金融机构交易主管说。

此次调查10家受访机构的预估利率普遍落在1.60%上下2个基点，并预期财政部国库署此次截标的可能性不高。10年公债103/13R在发行前交易期间成交利率区间在1.5650-1.6450%。

本次103/13期增额公债预计标售300亿台币，将在下周四(4日)发行。

以下为交易员观点整理：

--短线台债交投气氛持续偏多，103/13R发行前交易殖利率一度频探区间低位，但近日买盘在1.58%下方的追价意愿较疲弱，市场普遍预期该券低于1.60%较为欠缺竞标意愿。

--年底前市场补券需求仍在，而该券为今年最后一档公债标售，接下来即进入筹码空窗期，且新的10年券要等到明年3月才会出笼，预期此券交投可望活络至明年首季，得标利率料在1.60%附近。

--寿险业仍会参与10年券标售，但不致抢标，毕竟跟外币债收益率相较，台债收益率偏低，所以在外币债供给无虞的情况下，寿险标售意愿降低，得标利率料落在发行前交易的主要区间。

--尽管近日103/13R殖利率仍在发行前交易以来的相对低位，财政部应该不致于截标，除非超乎财政部的预期范围，尚不能完全排除财政部截标的可能性。

--此档新券得标结果仍在于主要交易商竞标意愿，尤其是特定大型金融机构抢标意愿，预估利率低于1.60%将影响标售意愿，因此暂估得标利率可能微幅高于1.60%。

相关报价：

--103/13R周五在发行前交易殖利率收报1.5865%，成交45.5亿台币。

以下为金融机构对103/13R期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 1.58 1.62

大型银行二 1.58 1.60

大型银行三 1.58 1.61

大型银行四 1.59 1.62

大型金融机构 1.58 1.62

大型证券商一 1.60 1.62

大型证券商二 1.58 1.61

大型证券商三 1.58 1.61

大型寿险业一 1.58 1.62

大型寿险业二 1.60 1.65

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