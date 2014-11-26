版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:26 BJT

金友期货：国家收储价格低于预期，大商所玉米期货中期难言乐观

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

基本面上，玉米高国储库存已是负重难行，而这两个月，丰产玉米又将集中上市，无疑是雪上加霜。需求方面，由于生猪、能繁母猪存栏量低迷，下游深加工疲弱，导致玉米需求不振。在新粮上市，下游低迷的双重利空下，加上国家收储价格低于市场预期，玉米市场中期难言乐观。

玉米收获期已毕，从调研成果来看，今年玉米产量整体丰产，特别是黑龙江地区，今年玉米产量大增，总产量再创历史新高，实现“十一连增”。加之产区部分农户前期存惜售心理，致使今年产区售粮进程同比偏慢。因此，目前市场上整体供应仍较为充足。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐