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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:29 BJT

国信期货：沪铜基本面仍疲软，整体空头趋势尚难逆转

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

进入11月下旬，非美货币整体表现偏弱，美元指数重整旗鼓，中国央行逾两年后重启非对称降息，令国内货币政策放松的预期升温，然而金融市场的欢呼也非“面面俱到”，近阶段全球股市和商品走势继续呈现鲜明的“冰火两重天”。

　　中国央行降息虽然较突然，但主要意图是调节短期资金面紧张局面，对大宗商品的持续利好有限，铜市反弹受强势美元的限制，且基本面疲软的压力仍在。事实上，今明两年铜市供应端增长显着，而需求端受到中国经济“三期叠加”制约。

　　12月国内将召开中央经济工作会议，届时会明确明年中国政策取向，若未见重大实质性利好，未来铜价走势仍不甚乐观，近期商品市场悲观的氛围虽有所缓解，但整体空头趋势尚难逆转，操作上建议中长期空单轻仓持有，短期暂时观望为宜。。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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